Il tifoso con la maglia dei Reds: “Ho paura per le minacce. Sono scappato”

"Ora però sono preoccupato, non tanto per la mia salute, visto che qui dove sono ora mi ritengo al sicuro, ma per gli effetti negativi che questa situazione mi potrà portare", così l'avvocato Valentino Nerbini ha commentato le conseguenze del sue gesto durante il match contro la Juventus. Il tifoso, insieme al suo legale, ha sottolineato come il Liverpool sua la seconda squadra del cuore sua e del figlio e che quel gesto è stata solo una reazione alle numerose offese da parte dei tifosi bianconeri. Insomma niente di violento, a differenza dei messaggi ricevuti successivamente: "Quando ho alzato la sciarpa due steward mi hanno detto di non farlo più e così ho fatto. Avevo anche quella del Torino, perché è la squadra gemellata della Fiorentina, l’ho sempre portata. Sono stato a sedere tutta la partita con la maglia del Liverpool se aveva una valenza istigatrice della violenza, perché me l’hanno fatta tenere?". Insomma, una brutta vicenda. Il provvedimento del Daspo, annunciano, sarà impugnato al Tar.