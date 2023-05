Il sogno scudetto, poi l’addio turbolento: riecco Paulo Sousa

Oggi però, nonostante un po’ di viola gli sia rimasto nel cuore, farà di tutto per vincere. Sarà, quello dell’Arechi, il primo incrocio da ex con un allenatore che, da quando ha preso il posto di Nicola, ha letteralmente trasformato la Salernitana: 10 partite, due vittorie, sette pareggi, ed una sola sconfitta (con la Lazio) nel giorno del suo esordio. Da quel momento, era il 19 febbraio, non ha più perso. L’ultimo capolavoro l’ha firmato domenica, con quell’1-1 al Maradona che ha rovinato la festa al Napoli. E invece, i caroselli, li hanno fatti a Salerno, accogliendo come eroi i giocatori al loro rientro".