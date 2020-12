Il retroscena: in estate Ribery ha pensato di lasciare il calcio

Sulle pagine del Corriere Fiorentino questa mattina viene svelato un importante retroscena riguardante Franck Ribery. Il campione francese la scorsa estate, per qualche momento, avrebbe addirittura pensato di dire addio al calcio. Dopo il furto subito nella villa di Bagno a Ripoli sono tante le cose passate per la testa del francese. Non facile da digerire anche la volontà della famiglia di restare a vivere in Germania. Adesso spetta al giocatore stesso ritrovare le motivazioni dentro se stesso in questo momento di appannamento, ma a fine stagione sembra sempre più certo l’addio a Firenze.

F. Galli su Cutrone: “A uno come lui non rinuncerei mai, ma ha bisogno di continuità”