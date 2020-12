F. Galli su Cutrone: “A uno come lui non rinuncerei mai, ma ha bisogno di continuità”

L’ex difensore del Milan Filippo Galli conosce bene il centravanti gigliato Patrick Cutrone, lo ha lanciato da responsabile del settore giovanile rossonero in Primavera – guidata all’epoca da Filippo Inzaghi – dandogli grande fiducia. A Tmw Radio ha detto:

A uno come lui non rinuncerei mai, lo vorrei sempre nella mia squadra. Certo, non conosco le dinamiche che ci sono in questo momento all’interno della Fiorentina, ma sicuramente è un ragazzo che merita fiducia perché dà tutto in campo. Quando gioca si mette a disposizione della squadra, lottando su ogni pallone e mostrando grande determinazione. E come tutti gli attaccanti, naturalmente, ha bisogno di continuità per esprimersi al meglio.