Il retroscena: “Vittorio Cecchi Gori mi chiese di convincere il babbo a non prendere la Fiorentina”

Nella sezione del Corriere Dello Sport dedicata alle lettere dei lettori per Italo Cucci troviamo anche un interessante retroscena sull’ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, ora piantonato in ospedale e con una condanna a 8 anni a pendere sulla propria testa. Cucci ricorda l’anno 2002, quando il numero uno viola, ormai tradito da amici, banchieri e politici, ne gridava i nomi nella sua casa di Roma. E ci tiene a precisare un fatto: non fu lui a volere la Fiorentina, ma babbo e mamma, innamorati della viola. C’è spazio anche per un’altra considerazione, quando una volta Cecchi Gori chiamò lo stesso Cucci, che prima di riceverlo si sentì dire queste parole: “Dica a quel matto di mio padre di lasciare la Fiorentina… Sarà la rovina della famiglia“.