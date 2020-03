Cecchi Gori piantonato in ospedale. Otto anni da scontare, e potrebbe non essere finita

Due condanne definitive da scontare, otto anni di reclusione in tutto e gli agenti della Polizia Penitenziaria che lo piantonano in ospedale, al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato. Questo l’ultimo capitolo della vita di Vittorio Cecchi Gori, considerato dalla legge già come un detenuto. L’ultima condanna è di pochi giorni fa, ammonta a cinque anni e mezzo e si riferisce alla bancarotta da 24 milioni di euro della Safin Cinematografica, una delle tante aziende della famiglia che ha fatto la storia del cinema italiano. Anni che si sommano ai tre per il fallimento della Fiorentina. Come scrive La Nazione l’ex presidente viola deve scontare pene inappellabili per 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione, non dovrebbe essere dimesso dall’ospedale prima di lunedì e in suo favore si è levato il coro di amici ed avvocati per far sì che vengano concessi i domiciliari. Ma le disavventure giudiziarie di VCG non sono ancora terminate: balla ancora una condanna a sette anni per il crac della Finmavi, altra società del suo gruppo per la quale dissanguò le casse della Fiorentina e per la quale è stato condannato al risarcimento di 19 milioni.