Il primo tempo inguardabile della Fiorentina. L’Udinese sembrava l’Inter

Eh sì, ormai la Fiorentina ha abituato i suoi tifosi a primi round del genere. In una parola: inguardabile. L’Udinese sembrava l’Inter al confronto, per superiorità fisica, di corsa, di intenzioni, di duelli uomo contro uomo. A ogni giro palla viola che dire lento è un eufemismo, gli uomini di Cioffi appena riconquistavano palla partivano a cento all’ora e mettevano in crisi i rivali. Ovvio che dopo dieci minuti erano già in vantaggio. Passaggio sbagliato di Ikoné a Mandragora (in ritardo), palla a Lucca che ha servito Lovric in velocità. Ranieri beffato e diagonale a fil di palo. La descrizione del gol è più o meno la fotografia della prima parte di gara. Fiorentina che faceva una gran fatica a trovare varchi e quando li trovava non tirava mai, come se chi ci provasse poi avrebbe preso un multone. Il solito Quarta, pensa tu, cercava di costruire qualcosa e giocava in verticale. Gli altri, tutti passagini indietro e immobilità. L’Udinese, molto solida, avrebbe potuto aumentare il bottino con i suoi assalti: Terracciano ha salvato su Lucca, tutto solo in area, su Pereyra e poi su punizione di Samardzic. Nel finale, l’unica occasione della Fiorentina, con lo sciagurato Ikoné che su cross di Biraghi non centrava nemmeno la porta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.