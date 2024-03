Il momento di Mandragora è arrivato. Un gran finale per prendersi la Fiorentina

Sembra essere arrivato il momento di Rolando Mandragora. Il centrocampista da febbraio in poi ha messo le marce alte. Tre gol e due assist in questo periodo. Adesso sembra difficile pensare a una Fiorentina senza il suo mancino. Certamente i problemi fisici di Arthur gli hanno garantito minuti importanti, ma sta rispondendo presente. Arrivato nel giugno 2022 dalla Juventus per otto milioni il suo rendimento non era stato mai tropppo convincente. Il numero 38 però vuole diventare un punto cardine della viola, e il club punta su di lui. Anche se deve dimostrare di essere continuo a lungo termine, ma questa stagione rappresenta un punto importante per Mandragora. Fonte Corriere Dello Sport