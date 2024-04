Il metodo viola tutto made in Tuscany. I giovani vincono e convincono

Dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera la Nazione approfondisce il metodo viola. Negli ultimi anni sono tanti i trofeo conquistati, ma con un denominatore comune. Un responsabile del settore giovanile come Angeloni, e Niccolini come capo scout. Il made in Tuscany come dogma, otto titolari nella finale sono nati nella regione, e dieci erano italiani. Chi sarà il prossimo Kayode?