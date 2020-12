Il Leeds di Bielsa fa sul serio per due giocatori viola. Cutrone, decidono i Wolves

Si muove anche il mercato in uscita della Fiorentina, con Cutrone che ovviamente è il primo nella lista dei partenti. Si è mosso il Napoli, ma sullo sfondo rimangono Bologna e Sampdoria (dell’interessamento dei blucerchiati vi parlavamo qualche giorno fa). In ogni caso, l’ultima parola sarà del Wolverhampton, proprietario del cartellino. Altro aggiornamento che arriva dall’Inghilterra e che riporta La Nazione: Bielsa avrebbe chiesto per il suo Leeds Pulgar e Kouamé, e l’interesse è concreto. La Fiorentina ha investito molto per i due calciatori, quindi un eventuale affare dovrà tener conto di tali cifre, anche semplicemente in un eventuale doppio prestito con diritto di riscatto. Infine, su Saponara è tornato alla carica il Parma di Liverani: operazione possibile in prestito per 6 mesi.

