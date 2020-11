Formazione: il gioco delle coppie di Iachini non ripaga, a Parma arriva il tridente

Il gioco delle coppie proposto in attacco da Beppe Iachini in questo avvio di stagione non ha prodotto dei risultati così soddisfacenti. Le tante rotazioni in attacco, più frutto della disperazione che di scelte ponderate. Le statistiche parlano chiaro, sono infatti solo 3 su 12 le reti realizzate dal reparto offensivo. Prima Kouamè e Ribery, poi Kouamè-Vlahovic con la Samp, mentre a Cesena ha giocato la coppia Vlahovic e Ribery. Poi con l’Udinese è stata la volta di Callejon e Vlahovic, con lo spagnolo che invece nell’ultima gara ha fatto coppia con FR7. Confusione tanta, risultati pochi. A Parma, Iachini potrebbe affidarsi al tutto per tutto sfoderando il tridente (con Ribery e Callejon larghi e 9 a scelta tra Vlahovic e Kouamè) che i tifosi richiedono da tempo, l’ultima carta che il tecnico ascolano ha deciso di giocarsi in assenza di un bomber. Lo riporta il Corriere dello Sport.

