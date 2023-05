Il Corriere dello Sport: “Ecco quando il Napoli ha pensato a Italiano”

Secondo Il Corriere dello Sport, tra i nomi in voga per la panchina del Napoli ci sarebbe anche quello di Vincenzo Italiano

Il Corriere dello Sport di oggi dedica largo spazio al casting del Napoli, il quale è già partito alla ricerca del tecnico che prenderà sulle sue spalle la pesante eredità che lascia Luciano Spalletti, dato in partenza negli ultimi giorni dopo la vittoria del campionato. Tra i nomi in voga per la panchina partenopea ci sarebbe anche quello di Vincenzo Italiano, il quale secondo il quotidiano "rappresenta la nouvelle vague, il tridente, un calcio futurista e una sintonia con la natura del Napoli, legato al 4-3-3: c’è stato un momento in cui Adl ci ha pensato, l’ha fatto due anni fa, quando nel tour alla ricerca del sostituto di Gattuso interpellò l’attuale allenatore e fu vicinissimo anche a Sergio Conceição".