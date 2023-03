Il calendario del nuovo Franchi: tutte le tappe salienti

La Nazione evidenzia il calendario delle tappe fondamentali per la nascita del nuovo Franchi. Nel dettaglio, la tempistica per la realizzazione del nuovo stadio condizionerà così le stagioni della squadra viola. Campionato 2023/2024: inizierà e finirà a Firenze. Ma nella seconda parte (da gennaio a giugno 2024) con l’inizio della fase ’invasiva’ dei lavori, sono previste inevitabili limitazioni. Quindi, Fiorentina lontana da casa nelle stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Poi, l'idea sarebbe quella di inaugurare l'impianto per il centenario della Fiorentina.