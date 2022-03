Ikonè, oltre la corsa c’è di più: adesso è solo questione di precisione

Serve un altro po' di tempo e un pizzico di precisione. Poi Ikonè diventerà la migliore freccia dell'arco viola

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, contro i bianconeri Ikonè ha corso tantissimo, toccando i 33 kilometri orari. Inoltre è stato il secondo per conclusione tentate (3). Dati che rispecchiano la grinta e la determinazione di questo giocatore che adesso deve solo trovare la via del gol. Si perché ha già dimostrato che sa servire alla perfezione i compagni con un assisti a Maleh a Napoli e uno a Torreira col Genoa. Mancano solo i gol, cosa di cui Italiano ha estremamene bisogno. Nella sua carriera non ha mai raggiunto la doppia cifra, ma le sue qualità stanno piano piano uscendo. Anche il feeling con i compagni sembra ottimo, con un Torreira pronto a servirlo in più occasioni. É davvero una questione di precisione, ne basta un pizzico di più e poi Ikonè potrà diventare la freccia migliore dell'arco della Fiorentina.