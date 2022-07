Ikonè e il gol fantasma: un po’ di cattiveria ed il gioco è fatto

«Sei in finale di Champions, non puoi sbagliare», urlava così Italiano in quel di Moena, mentre Ikonè si apprestava a calciare in porta. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sta mostrando grande tecnica che svanisce nel momento di concretizzare. Insomma, Italiano dovrà punzecchiare il francese in continuazione. Soltanto così, la Fiorentina avrà l'esterno necessario per il gioco dell'ex Spezia.