Ieri la prima contestazione dell’era Commisso. La ricostruzione

Più che una carica, quella che circa 150 tifosi viola appartenenti ai gruppi organizzati della Fiesole hanno riservato ai giocatori della Fiorentina ieri pomeriggio aveva tutti i contorni di una vera contestazione: la prima dell’era Commisso. Una strigliata breve ma di certo molto chiara che è arrivata quando Pezzella e compagni si erano da poco spostati sul terreno di gioco del centro sportivo. In quel momento un centinaio di ultras, che si trovavano nei giardini alle spalle dello stadio, si sono diretti davanti all’ingresso dei campini e attorno alle 15 hanno appeso uno striscione alle cancellate del Franchi: «Oggi le bombe… domani non si sa! Occhio!»: un avviso arrivato diretto al destinatario (la squadra) e che fa capire come, dopo il sostegno dei mesi passati, adesso il clima sia cambiato. Nessun contatto diretto con giocatori e dirigenti, riporta La Nazione in edicola oggi, visto che la contestazione è durata solo dieci minuti. Dopo la strigliata di Commisso, stavolta a farsi sentire è stata la Curva.

