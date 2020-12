Idee chiare e forza, la Fiorentina c’è. E Nedved sparisce…

Tuttosport ripercorre la gara tra Juventus e Fiorentina, elogiando la squadra di Prandelli, “arrivata a Torino con idee chiare e forza per metterle in pratica”. Uno degli episodi che ha maggiormente colpito i tifosi però (sia bianconeri che viola) si è verificato intorno a metà della ripresa, ovvero la sfuriata di Nedved che dopo un accumulo di decisioni arbitrali dubbie ha abbandonato la tribuna dello Stadium. Non certamente l’immagine più brutta della serata.

Mercato, nuova idea per l’attacco viola