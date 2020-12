Mercato, per l’attacco spunta la pista Pavoletti. Nuova pretendente per Cutrone

Secondo quanto riportato da La Nazione, con il campionato ai box il mercato occuperà molto spazio nelle giornate dei dirigenti. La Fiorentina si guarda intorno con estrema attenzione in cerca delle pedine giuste. Per Daniele Pradè e Joe Barone saranno i giorni delle grandi manovre, ma in casa viola sono diversi i giocatori che potrebbero diventare protagonisti di trattative in uscita. Cutrone su tutti, la punta piace a Bologna e Parma ma nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni anche il Napoli. I partenopei sono decisi a cedere Llorente e Milik e cercano un sostituto. Secondo quanto riportato dal quotidiano, per l’attacco della Fiorentina nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Leonardo Pavoletti (La scheda) del Cagliari. Situazioni da seguire con attenzione nei prossimi giorni.

