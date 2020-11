Iachini, ultima chiamata. Il tecnico si aggrappa a Ribery per tenersi la panchina

Iachini punta tutto sulla mentalità per la gara di Parma, in quella che si preannuncia come l’ultima occasione per tenersi la panchina della Fiorentina. Commisso però si aspetta una risposta non solo da Iachini, ma da tutta la squadra, pronta ad aggrapparsi ancora una volta a Franck Ribery, vero trascinatore di questa Fiorentina. L’asso francese vuole tornare al gol, ma la cosa più importante sarà unire una buona prestazione alla vittoria, solo così Iachini può salvare ancora una volta la propria panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Se Iachini fallisce, pronto Montella