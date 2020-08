Iachini e la Fiorentina che verrà: per gli acquisti occorre aspettare ancora

Il Corriere dello Sport in edicola oggi tratteggia la Fiorentina che verrà. Il club si rinforzerà con un centravanti capace di segnare 15-18 gol almeno, un centrocampista che completi il reparto e un esterno o forse due a seconda delle occasioni. Iachini e gli uomini mercato si sono già confrontati, si riparte dalle certezze in difesa su tutto. Poi servirà del tempo per gli obiettivi perché oggi ci sono richieste molto elevate: per Piatek non bastano meno di 25 milioni, Belotti costa il doppio e anche il sogno Paredes (SCHEDA) per il centrocampo è molto caro.

