Il Barcellona “chiama” la Fiorentina: contatti per Todibo

Spunta un nome nuovo per la difesa della Fiorentina della prossima stagione. Si tratta di Jean Clear Todibo (SCHEDA), classe 1999, difensore centrale del Barcellona, tornato in Spagna dopo aver giocato nello Schalke 04. Come scrive La Nazione, c’è stato un contatto tra il club viola e quello catalano che ha deciso di alleggerire la rosa. Ora che il club tedesco ha deciso di non far valere l’opzione per il riscatto, i catalani sarebbero pronti a inserirlo in una trattativa (con i viola) che nel caso dovessero rinunciare a Milenkovic potrebbero così ridisegnare un pezzo di difesa proprio con il talento della Guyana. Preso atto dell’opportunità di mercato, la Fiorentina continua comunque a marcare da vicino Izzo (SCHEDA) e Ceppitelli (SCHEDA) per completare il reparto.

TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO SULLA FIORENTINA