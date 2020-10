Iachini, avanti col 3-5-2: torna Pezzella, Amrabat più di Pulgar. Quarta in panchina

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo la prima ipotesi di formazione per la gara contro lo Spezia. Ieri pomeriggio sono arrivate buone notizie da Pezzella: il capitano ha dato le risposte che tutti si attendevano e da oggi riprenderà a lavorare regolarmente con il resto dei compagni di squadra. Logico a questo punto pensare ad una sua presenza dall’inizio già dalla partita in programma domenica prossima (nonostante le tante voci di mercato, lo spogliatoio viola non ha mai smesso di riconoscerlo come il vero leader). Difesa che dovrebbe essere completata da Milenkovic e Caceres, con Martinez Quarta in panchina. Iachini, infatti, sembra orientato a confermare il 3-5-2.

Lirola è pronto a prendere il posto sulla destra dell’ex Chiesa nel 3-5-2 che dovrebbe essere proposto anche al Manuzzi, con Bonaventura confermato in mezzo, Amrabat regista (in attesa del miglior Pulgar) e Castrovilli. Buone notizie, ieri, sono arrivate anche per il numero 10, costretto a rinunciare per la seconda volta in un mese alla Nazionale per un forte trauma tibiale che lo ha messo ko nell’ultima giornata: il talento di Minervino sta bene e lavora già in gruppo, dunque a Cesena toccherà ancora a lui. Qualche dubbio in più per ciò che riguarda invece l’attacco: detto dell’intoccabilità di Ribery sono in tre a contendersi una maglia per l’ultimo posto: il favorito resta Kouame ma non è detto che la rete alla Samp e il recente debutto in Nazionale possa aver aumentato le chances di Vlahovic, che resta davanti a Cutrone.