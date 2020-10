Amrabat e Castrovilli, alzate i giri del motore: adesso tocca a voi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma su Amrabat e Castrovilli, i due diamanti del centrocampo. Entrambi sono chiamati a dare di più per alzare il livello di qualità della Fiorentina. Il primo sta giocando da regista, ruolo che non conosce ancora bene, ma ha anche le caratteristiche per farlo nonostante si trovi meglio a ricoprire altri ruoli. E Castrovilli, forte del numero dieci sulle spalle, dovrà dare tutta la qualità che ha nei piedi. Al fianco del marocchino spesso ha preso l’iniziativa per creare gioco. Due centrali così, sottolinea il quotidiano, non ce li hanno gli altri.

