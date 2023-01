I tifosi si fanno sentire: pronto il sostegno alla Fiorentina anche a Roma

Ecco il numero di tifosi della Fiorentina previsti per il match di oggi contro la Lazio. L'Olimpico è pronto a tingersi di viola

La Nazione si sofferma sul numero di tifosi viola che saranno presente allo stadio Olimpico di Roma in vista del match contro la Lazio. Saranno circa 550 i sostenitori viola, contro i 40 mila pronti a sostenere i biancocelesti. Ancora una volta, il tifo viola, si dimostra un valore aggiunto, pronto a sostenere la squadra anche in vista del prossimo impegno decisivo in Coppa Italia contro il Torino.