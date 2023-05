I terribili di Aquilani: Lucchesi, Krastev e non solo. La difesa viola che verrà

L’esterno Michael Kayodè è pure in odore di esordio in prima squadra. L’ex Gozzano ha già collezionato nove panchine, non ultima quella di Salerno. Italiano lo tiene in considerazione

La Nazione, soffermandosi sui difensori viola, si concentra anche sulla Primavera di Aquilani. Italiano si gode i suoi difensori, ma il futuro viola è molto interessante. Infatti, alle spalle dei difensori di Italiano stanno crescendo loro, i ragazzi terribili di Aquilani. Quelli che con ogni probabilità si giocheranno anche lo Scudetto di categoria. L’esterno Michael Kayodè è pure in odore di esordio in prima squadra. L’ex Gozzano ha già collezionato nove panchine, non ultima quella di Salerno. Italiano lo tiene in considerazione e chissà che da qui alla fine, viste anche le tante partite da giocare, possa trovare il suo spazio con i grandi. Occhi puntati poi sulla coppia centrale. Krastev-Lucchesi per la categoria Primavera è un lusso.