I punti irrisolti di Commisso per il nuovo Franchi: si attende un nuovo incontro

Il Corriere Fiorentinocontinua con il suo punto sul nuovo stadio Franchi. Il Comune ha chiarito gli ultimi dubbi, con i lavori che dovrebbero partire alla fine del 2023, con due anni di cantieri per arrivare, come vorrebbero i tifosi, all'inaugurazione il giorno del centenario viola. I punti irrisolti, sottolinea il quotidiano, riguardano Commisso e la Fiorentina. La squadra resta o trasloca durante i lavori? Sarà interessata a gestire l’area commerciale del nuovo Campo di Marte magari investendoci? Non arrivano risposte da parte del Club e per questo motivo si attende a breve un nuovo incontro la Nardella e il Patron viola per sistemare i dettagli di queste questioni.