I panettoni di A: Italiano gongola, quello di Pioli è salato e offerto da Jovic

Milan : sa di sale il panettone di Stefano Pioli dopo il brutto pareggio di Salerno. Anzi, sull’1-2, prima del gol di Jovic, ha temuto di non mangiarlo. E forse anche nella giornata di ieri.

Verona : la paura di Marco Baroni è che vengano a sequestrargli il panettone, come le azioni di Setti. Nel caso, in città c’è sempre il pandoro.

