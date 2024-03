I migliori attaccanti sono i difensori: Ranieri e Quarta trascinano Italiano

Sei centri per il Chino, cinque per il numero sedici, a segno anche contro la Roma. Un bottino che non ha eguali tra le coppie di centrali in Italia e all’estero.

"Difendere bene, attaccare benissimo". Così si presentò Vicenzo Italiano al suo nuovo pubblico fiorentino tre anni fa. E come dargli torto, in un calcio moderno sempre più devoto all'attacco. Eppure, questa Fiorentina ha dimostrato che quell'attacco perfetto che chiedeva l'allenatore arriva proprio dalla difesa. Il Corriere dello Sport si è soffermato sul peso offensivo di due difensori: Martinez Quarta e Luca Ranieri. Sei centri per il Chino, cinque per il numero sedici, a segno anche contro la Roma. Un bottino che non ha eguali tra le coppie di centrali in Italia e all’estero. Uno score che fa impressione soprattutto se confrontato con il rendimento opposto del comparto offensivo viola dove, oltre a Beltran e Nico Gonzalez, c’è il vuoto: 5 reti per Nzola, 3 per Ikoné e Sottil, uno per Kouame, uno per Belotti. Tredici reti in cinque, solo due in più rispetto alla coppia di difensori goleador.