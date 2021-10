Graziani: “Vlahovic? La soluzione è il dialogo. Ora deve dimostrare di più”

Ecco a voi le parole rilasciate da Ciccio Graziani al Corriere dello Sport. Tanti i temi toccati, da Vlahovic alla contestazione dei tifosi

Redazione VN

Ciccio Graziani, uno dei più importanti giocatori italiani ad aver indossato la maglia viola, ha rilasciato un'intervista molto interessante al Corriere dello Sport, toccando molteplici temi.

Dal caso Vlahovic, al malcontento dei tifosi, Graziani ne è sicuro, esiste solo una soluzione: "...il dialogo. Bisogna sedersi e riproporre al ragazzo l’offerta di quattro-cinque milioni che già gli avevano messo davanti". Anche se rimane ancora inspiegabile la scelta di Vlahovic di non rinnovare: "...Come faccia a rifiutarla proprio non so. Cinque anni a quelle cifre per un ragazzo che se andiamo a vedere ha ballato una sola stagione. In questo campionato un gol su azione e tre rigori. Non sono numeri che meritino un contratto da top player. Se tanto mi dà tanto, Vlahovic non arriva a dieci reti".

Ovviamente, non poteva mancare un suo commento su ciò che è accaduto nel post partita al Penzo. La contestazione è stata pesante ma per Graziani, può avere anche un lato positivo: "In quest’ultimo caso è anche giusto cercare di scuoterlo con una contestazione. Ma se uno come Vlahovic ci mette impegno e determinazione e ha voglia di fare bene allora il tifoso deve accompagnarlo nel suo sforzo". Detto ciò il rischio di avere un clima ostile la Franchi è molto alto: "...Quel mestiere non si fa senza l’affetto e il calore di una tifoseria che ti perdona anche qualche sbaglio. Uno stadio amico che diventa nemico è quanto di peggio possa capitare a un calciatore. Poi se il suo nome verrà accostato più volte alla Juventus la situazione potrà peggiorare ancora".

Ecco quindi che arriva puntuale il consiglio a Vicenzo Italiano: "...Deve disinteressarsi completamente di tutto ciò che non sia tecnico e puntare ancora su Vlahovic". Per sostituirlo il migliore per Graziani è solo uno: "Non mi dispiacerebbe Borja Mayoral, ma non so se la Roma abbia intenzione di cederlo".