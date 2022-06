Graziani: “Belotti o Joao Pedro? Servono entrambi! In difesa fiducia a Quarta”

L'ex bomber viola non ha dubbi: "Servono altri due attaccanti forti, oltre a Cabral"

Ciccio Graziani conferma e rilancia: l'attaccante giusto per la Fiorentina è il Gallo Belotti. L'ex bomber viola è stato intervistato dal Tirreno e ha detto la sua sui temi dell'estate viola soffermandosi, inevitabilmente, sul reparto offensivo. Un solo acquisto non basta, secondo lui.

«La Fiorentina deve prendere obbligatoriamente Belotti. È libero, è a parametro zero. Mettete insieme Firenze e l'entusiasmo dei tifosi viola, aggiungete un attaccante che ha sempre segnato tanti gol e che vuole tornare a essere protagonista: Belotti è il rinforzo ideale. Io stravedo per lui. Joao Pedro? Ha fatto bene a Cagliari, ma tra Joao Pedro e Belotti, prendo Belotti. Oppure li prendo tutti e due e li affianco a Cabral per un reparto offensivo che sarebbe di ottimo livello. La cosa sicura è che là davanti ci vogliono tre forti».