Gonzalez, il Nico dei due mondi: brilla con l’Argentina, falsonueve con Italiano?

Nico Gonzalez, dopo la buona prestazione con l'Argentina è pronto a riprendersi la scena anche con la maglia viola

Velocità, dribbling, veli che diventano assist meravigliosi, Nico Gonzalez brilla ancora con la maglia dell'Argentina. Se la Coppa America aveva convinto la Fiorentina ad acquistarlo, l'attaccante esterno della Fiorentina continua a mostrare le sue capacità nel tridente con Messi e Lautaro. Come scrive Repubblica, se il ct Scaloni se lo gode e ha zittito le critiche per la scelta di schierarlo titolare al posto di Di Maria, Italiano attende il suo ritorno per riavere quel talento visto a sprazzi all'inizio di questa stagione.