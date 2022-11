Gollini esce, Cragno entra? Benassi può partire, c’è un club di A

Come già emerso, Zurkowski e Maleh sono stati proposti alla Samp per Sabiri. Anche se sul primo può esserci un ritorno di fiamma per il prestito all’Empoli e, un po’ più defilato, l’interesse del Torino. Maleh piacerebbe molto anche alla sua ex squadra, il Venezia, che però naviga (in serie B) in pessime acque e non ha il giusto appeal sul giocatore. La Nazione racconta anche delle novità in arrivo anche per Benassi che potrebbe accasarsi fino a giugno al Sassuolo. Mentre l’eventuale strappo con Gollini sarà motivo di confronto al tavolo del mercato del club, la prossima settimana. Presente anche Italiano che ovviamente potrà dare anche il suo via libera al ritorno a Bergamo del numero uno, ma prima vorrebbe una nuova alternativa accanto a Terracciano. La sensazione concreta è che si vada a riparlare con il Cagliari per Cragno, anche se la Fiorentina vorrebbe evitare di oltre al prestito. Il club sardo vorrebbe inserire un diritto di riscatto obbligatorio, ma a una cifra obiettivamente fuori misura.