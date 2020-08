Ghezzal, Pradè e Barone non convinti dalle cifre. Ipotesi nuovo prestito

La Fiorentina pensa a quello che sarà il futuro in viola di Rachid Ghezzal, in particolare questa sarà una settimana di valutazioni. Il Leicester esercita pressione sul club gigliato per cercare di comprendere le volontà o meno di riscattare Ghezzal, per portare l’ex Lione in modo definitivo a Firenze serviranno 10 milioni, cifra che non convince Pradè e Barone. Con la stessa cifra, i due dirigenti viola pensano di poter portare in viola altri giocatori e intanto sondano la possibilità di un nuovo prestito dell’esterno. La Fiorentina intanto apre le cassa: dalla cessione di Gilberto arriva un milione e mezzo derivante dalla percentuale di rivendita. Lo scrive Il corriere dello Sport.

