Gazzetta: “Fiorentina, mancare la qualificazioni in Europa sarebbe grave”

Il commento: "Per Monza e Toro l’Europa è un sogno, per Fiorentina e Lazio quasi un dovere e mancare la qualificazione sarebbe grave"

C’è vita, e battaglia, anche sotto la zona Champions. D’altronde il regolamento concede chances europee a tante società (lo spieghiamo a parte). E allora Fiorentina (con una partita da recuperare), Lazio, Monza e Torino hanno il dovere di provarci. Le squadre di Italiano e Tudor possono sfruttare anche il percorso della Coppa Italia, ma è comunque probabile che di questo gruppetto si qualifichi almeno una squadra (Conference) se non due (Europa e Conference). I distacchi sono minimi, difficile trovare una formazione che stia meglio . La Fiorentina ha tanti impegni, la Lazio deve metabolizzare il cambio in panchina, il Monza si confronterà per la prima volta con la pressione del risultato e il Toro è atteso al salto di qualità che in passato ha fallito. Sarà fondamentale lo stato d’animo: per Monza e Toro l’Europa è un sogno, per Fiorentina e Lazio quasi un dovere e mancare la qualificazione sarebbe grave.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.