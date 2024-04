Gazzetta: “Commisso in arrivo a Firenze. Gli impegni del Presidente viola”

Rocco Commisso sta arrivando. Giovedì sarà allo stadio Franchi di Firenze per assistere alla gara tra la sua Fiorentina e il Club Brugge. Lo riporta la Gazzetta dello Sportche si sofferma sugli impegni del patron viola. Dopo la gara contro il Sassuolo il messaggio alla squadra: "Giovedì spero di esserci", adesso la conferma. Commisso ci sarà, tornerà allo stadio per la prima volta senza Joe Barone e guiderà la squadra fino alla fine della stagione. L'obiettivo è vincere un trofeo da regalare proprio al compianto direttore generale viola. Ma gli impegni non si fermano al campo, anzi. Commisso avrà modo di affrontare vari temi: dall'organizzazione della società, allo stadio e alla tramvia. Senza pensare a quel Viola Park costato quasi 130 milioni che piano, piano sarà completo anche di parcheggi . Senza dimenticare che la villa al suo interno sarà dedicata a Joe Barone. Insomma, c'è tanto da fare ma per prima cosa Commisso vuole vedere i suoi ragazzi sognare una seconda finale di Conference League.