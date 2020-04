Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola troviamo un ampio focus dedicato ai difensori centrali. Tra i prospetti più interessanti ci sono Upamecano (21 anni), Konate (20) e Mukiele (22) del Lipsia, Todibo (20) dello Schalke e N’Dicka (20) dell’Eintracht. E tra gli italiani? In Italia c’è un domani per la scuola dei difensori centrali. Bastoni è il profilo più in vista, ma anche Christian Dalle Mura della Fiorentina e Lorenzo Pirola dell’Inter, entrambi classe 2002, hanno brillato al Mondiale Under 17.