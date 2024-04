Gazzetta: “Atalanta e Fiorentina si giocano il triplete”

"C'è in gioco un triplete tra Atalanta e Fiorentina. E si prega di evitare battute del tipo "triplete dei poveri" perché tutta l'Europa invidia Gasperini e Italiano: non ci sono altri tecnici in corsa per tre obiettivi a un mese dal sipario. Uno è la Coppa Italia: chi passa incontra in finale la Juve. Il secondo è una Coppa Uefa: l'Europa League per i nerazzurri, la Conference per i viola. La terza è un posto al sole in campionato. Non è lo scudetto, ma assicurarsi la Champions (per Gasp) e l'Europa League (per Italiano) a prescindere dalle finali europee sarebbe uno scudetto. Soltanto Paris Saint-Germain e Leverkusen possono fare l'all-in. Atalanta-Fiorentina è un playoff, uno spareggio per chi manterrà i tre obiettivi all'orizzonte. Una sfida totale. Si parte dall'1-0 fantastico di Mandragora".