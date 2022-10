Fuori dai radar: Italiano non vede Cabral e Zurkowski, al capolinea?

Arthur Cabral e Szymon Zurkowski giovedì sera hanno capito forse definitivamente di essere arrivati al capolinea della loro triste avventura in viola. Anche se - sottolinea il Corriere Fiorentino - per cambiare aria, dovranno aspettare gennaio. E pensare che entrambi, alla vigilia, erano convinti di giocare. Tutta colpa dell’allenamento di rifinitura nel quale erano stati provati in una formazione che somigliava parecchio a quella che avrebbe poi sfidato gli Hearts. Non è andata così, e quanto successo segna probabilmente un punto di non ritorno.

Cabral non gioca titolare dal 15 settembre contro il Basaksehir, sostituito dopo 45, inguardabili minuti e da quel momento ha perso anche il titolo di «centravanti di coppa». Fino ad allora l’alternanza era stata scientifica: lui in Conference, e Jovic in campionato. Poi la crescita di Kouame e la convinzione che l’esplosione di Jovic avrebbe potuto dare alla stagione dei viola un’altra prospettiva. E infine giovedì e quei 7, tristissimi minuti. Eppure, Italiano, gliene ha date di occasioni. L’ha fatto giocare dall’inizio nei due playoff col Twente, nelle prime due gare del girone e nella trasferta di Udine. Totale: 363’, e un gol. Un rendimento disastroso, in linea con quello tenuto fin dal momento del suo arrivo a Firenze. Discorso simile per Zurkowski (33’ complessivi) che, a torto o a ragione, il mister non ha mai considerato adatto alle sue idee. Fino all’ultimo è rimasto sul mercato. Convinto di dover tornare ad Empoli. La trattativa invece è saltata e il polacco non ha mai fatto niente per nascondere il fastidio. Poteva reagire provando a convincere Italiano a cambiare idea e, invece, si è intristito.