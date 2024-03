Franchi, Nardella e i 55 milioni: così i fondi arrivano a Campo di Marte

Il sindaco Dario Nardella ribalta la partita ’restyling del Franchi’ in zona Cesarini proprio quando le cose per Palazzo Vecchio sembravano essere precipitate

Prima la proroga della copertura finanziaria fino al 2028. Poi i soldi alla Metrocittà che, attraverso un meccanismo di ’travasi’ di risorse, garantisce (sulla carta) l’arrivo al Campo di Marte dei 55 milioni che mancavano ancora all’appello per il completamento della ristrutturazione dello stadio con le coperture di tutti i settori. Sfruttando i due assist (uno involontario...) del governo il sindaco Dario Nardella ribalta la partita ’restyling del Franchi’ in zona Cesarini proprio quando le cose per Palazzo Vecchio sembravano essere precipitate. In pochi giorni la doppia svolta che fa esultare il Comune, non senza un codazzo di veleni. Lo riporta la Nazione.