Franchi, tifosi preoccupati e arrabbiati. E c’è chi propone le Cascine

Dove giocherà la Fiorentina quando lo stadio Franchi sarà inagibile per via dei lavori? E' il tema caldo di discussione fra i tifosi. Alcuni sono stati interpellati da Repubblica Firenze presso lo storico Bar Marisa." Purtroppo noi cittadini paghiamo le scelte dei politici, se avessero fatto fare lo stadio a Commisso a quest’ora sarebbe finito", "L’Udinese e l’Atalanta hanno giocato con il cantiere aperto, noi invece non si può", "Mi piacerebbe l’idea di Modena, stadio carino e accogliente" sono alcune delle opinioni. I fiorentini più intransigenti si sono messi invece a scandagliare le alternative cittadine: "Andiamo alle Cascine come per i concerti", "A Novoli c’è spazio", "Al polo scientifico c’è già un campo".