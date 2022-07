Franchi, la crisi di governo non preoccupa. Cosa manca per il “sì” viola

Il nuovo Franchi si farà. Così, la Nazione apre il suo articolo sulla situazione del nuovo stadio della Fiorentina . La crisi di governo non ha messo in pericolo i finanziamenti concordati in precedenza e adesso, si attende solo il "sì" della società viola, anche per quanto riguarda la bonifica di Campo di Marte.

I principali dubbi viola riguardano, in primo luogo il canone d’affitto che la Fiorentina dovrà pagare al Comune. Così come il canone d'affitto per i luoghi commerciali interni allo stadio e con annessa gestione dei ricavi. Inoltre, il club viola vuole sapere il tempo in cui i cantieri non renderanno utilizzabile il Franchi. Infine, sullo sfondo anche il quesito intorno ai parcheggi. I lavori renderanno la zona stadio caotica e per quello serve un intervento importante dal punto di vista dei posti auto.