Franchi, inizia il restyling della Ferrovia: tabellone demolito

Nella giornata di ieri sono finiti per intero i lavori di demolizione del vecchio tabellone segnapunti in Curva Ferrovia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, era questo il primo passo per il restyling del Franchi. Così, in questi giorni, inizieranno i lavori del Comune in quel settore (già chiuso per la prima volta nella partita con la Lazio) per poi consegnare il cantiere, entro fine marzo, alle due ditte appaltatrici che si occuperanno della ristrutturazione vera e propria della curva.