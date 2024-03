Franchi, i 55 milioni mancanti potrebbero arrivare dall’Europeo

Infatti, nel caso in cui Gravina dovesse scegliere lo stadio Franchi come possibile impianto per il torneo, il Comune riceverà dei fondi che potranno essere utilizzati per il Franchi.

Con gioia e soddisfazione è stata accolta la notizia della proroga dei tempi dei lavori per il Franchi. Fino al 2028, la Fiorentina ha tempo per accogliere il nuovo impianto. Come riporta la Nazione però, la bella notizia ha una nota stonata. Si tratta di quei 55 milioni che il sindaco Dario Nardella chiede a gran voce da tempo. Nonostante ciò, la speranza del Comune di Firenze è una sola: l'Europeo del 2032. Infatti, nel caso in cui Gravina dovesse scegliere lo stadio Franchi come possibile impianto per il torneo, il Comune riceverà dei fondi che potranno essere utilizzati per il Franchi. Certo, non 55 milioni, ma per iniziare è già qualcosa.