Franchi, con il Maccabi solo 7.000 tifosi: i controlli hanno condizionato

Che la partita tra Fiorentina e Maccabi Haifa potesse svolgersi tra pochi intimi si era intuito già da giorni. Ieri sera alle 18 (quando si è conclusa la vendita con un giorno d’anticipo rispetto al solito) se n’è avuta la certezza. Saranno 5.900 i tifosi della Fiorentina sugli spalti, mentre il contingente dei sostenitori israeliani sarà di 800 persone. Il totale porta così ai 6.700 spettatori complessivi. Meno della metà di quelli che mediamente si recano a vedere dal vivo la Fiorentina in Conference League. Note le restrizioni e la protesta della Curva Fiesole. Si dovrà accedere allo stadio senza borse, zaini e powerbank entro e non oltre le 18.15, per permettere i controlli su ogni spettatore. Da giorni gli ultras hanno fatto sapere che si presenteranno dopo l’orario indicato ai tornelli, a quel punto saranno le forze dell’ordine a decidere il da farsi. Gli spettatori saranno sparpagliati tra Tribuna, Maratona e Curva Fiesole. Non in vendita i biglietti dei Parterre e della Curva Ferrovia (per i lavori di restyling). Lo riporta la Nazione. [LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO]