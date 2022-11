Fiorentina, un’estate al Viola Park come Juve e Milan

Sulle pagine interne del quotidiano "La Repubblica", troviamo un'approfondimento sul prossimo programma estivo della viola. La Fiorentina saluterà Moena dal prossimo anno. Una scelta simile alle altre big di Serie A. La programmazione sarà fatta con una parte di ritiro svolta al nuovo centro sportivo, e poi con delle tournèe estere. La Fiorentina prende spunto dalle big, come per esempio Juve o Milan. I bianconeri ormai da anni, svolgono la preparazione alla Continassa con delle amichevoli estere successivamente. L'Inter e anche la Roma hanno lasciato Pinzolo e Brunico, per sostituirle con i loro centri sportivi. Le uniche 2 big che ancora scelgono l'altura sono Lazio e Napoli, con Auronzo Di Cadore e Dimaro che sono2 seconde case. La Fiorentina dopo tanti anni, si prepara a lasciare Moena, esattamente come fanno le big, vedremo i risultati.