Fiorentina settebellezze ma tanto sprecona: Barak stende il Sivasspor

Settimo successo di fila per la Fiorentina di Vincenzo Italiano in Conference League. I viola passano con l'1-0 la sfida d'andata, ma non convincono a pieno. Come scrive il Corriere dello Sport, troppe le occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo. Poteva essere una goleada, invece la partita è stata giocata con sufficienza, accontentandoci di un risultato ancora in bilico. Castrovilli sicuramente tra i migliori, che di tacco, nella prima frazione di gara, sfiora anche un gol da cineteca, che purtroppo si stampa sulla traversa. Il 10 è tornato titolare dopo quasi un anno e sulla sinistra, insieme a Nico Gonzalez e Biraghi, ha creato molte occasioni da gol con i suoi inserimenti. Barak è stato ancora una volta decisivo sotto porta, dopo un batti e ribatti in area di rigore, trasformando in un piccolo sorriso l'espressione di tutti i tifosi grazie alla rete. Sottil ci ha provato tanto, ma gli è mancato il colpo finale, mentre Jovic e Cabral sembravano sulle nuvole. Non la loro serata.