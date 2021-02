Fiorentina, serve una svolta per ritrovare il gol perduto

La Fiorentina ha evidenti problemi in zona gol, visti i soli 21 gol segnati in altrettante giornate. Come racconta La Repubblica, nelle prossime partite, che saranno fondamentali, gli attaccanti viola dovranno invertire la tendenza, con il solo Vlahovic fin qui attivo in zona gol, con 7 marcature. La Fiorentina si aspetta tanto dal nuovo arrivato, Sasha Kokorin, che contro l’Inter ha fatto il suo debutto in maglia viola, giocando circa quindici minuti. Il russo avrà naturalmente bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano, ma può diventare una risorsa preziosissima per Prandelli, vista la sua duttilità e la possibilità di giocare sia prima che seconda punta. Ribery e Kouame, poi, hanno segnato solo un gol a testa, e dovranno dare il loro contributo per la causa, con la Fiorentina che non può più sbagliare.

ANSIA PER IL FUTURO DI MILENKOVIC