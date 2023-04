Fiorentina, ricomincia da lì: tutte le insidie di San Siro

L'Inter è forte e i singoli superano quelli della Fiorentina, inutile nasconderlo. Inzaghi poi, si gioca la panchina, sempre più meno solida. Non sarà una passeggiata per Italiano

La Nazione si sofferma sul match tra Inter e Fiorentina. La squadra di Italiano inizia il suo aprile di fuoco con un match molto complicato, ma l'obiettivo e ripartire da lì, da dove si era rimasti. Dalle vittorie in campionato e in Conference per prepararsi al meglio ai prossimi impegni. Ci sono però delle insidie nella gara di oggi. L'Inter è forte e i singoli superano quelli della Fiorentina, inutile nasconderlo. Inzaghi poi, si gioca la panchina, sempre più meno solida. Non sarà una passeggiata per Italiano che però sa di poter batter l'Inter e dimostrare ancora una volta la forza del proprio gruppo.