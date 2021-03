Fiorentina, rendimento misero nel ritorno. Il pari non soddisfa

Per una volta non è la Fiorentina che perde punti all’ultimo. Com’era già successo contro il Genoa, i viola hanno trovato un punto proprio negli ultimi concitati istanti, dopo aver annusato l’aria della disfatta. Il Corriere Fiorentino scrive che naturalmente un pareggio contro la penultima in classifica non può lasciare soddisfatti. Tanti gol, ma poco ritmo, e poche alternative in panchina per Prandelli. Cinque punti in sette partite sono uno score assai preoccupante, hanno fatto peggio Parma e Crotone, che sono sotto, ma anche il Benevento, con 4 punti, prossimo avversario dei viola. L’ennesimo scontro diretto, stavolta in trasferta, dove la Fiorentina ha vinto soltanto una volta.