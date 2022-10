Fiorentina, record di passaggi all’indietro. E Italiano dosa il nuovo modulo

Il Corriere dello Sport si concentra sul cambio modulo della Fiorentina, dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Ad oggi - si legge - la Fiorentina è la squadra che fa più passaggi all’indietro (il 17%) e quella che ne fa meno in avanti (il 26%) in Serie A. Una regressione alla quale Italiano ha provato a rimediare attraverso alcune soluzioni che saranno riproposte domani a Edimburgo contro gli Hearts, in una gara che per la Fiorentina mette in palio un’importante fetta di stagione: rispetto al classico 4-3-3, il credo sul quale il tecnico ha fondato la sua seconda vita calcistica, Biraghi e compagni hanno sperimentato infatti il 4-2-3-1, con il duo Amrabat e Mandragora davanti alla difesa e uno tra Barak e Jovic nel ruolo di trequartista. Due soluzioni (la seconda, con il serbo, varata per disperazione visto che è stata messa in atto al Gewiss nel tentativo di evitare il ko) che hanno fin qui portato a risultati alterni ma che, se non altro, hanno permesso di intravedere qualcosa di diverso rispetto al passato.